Laboratorio all’avanguardia per Salvi Vivai. L’eurodeputato De Castro al taglio del nastro Oggi a Lagosanto, Salvi Vivai inaugura ‘ProLab’, impianto di micropropagazione per la produzione di 5 milioni di piantine all'anno. La tecnologia garantisce copie perfette delle piante, libere da infezioni. In programma il taglio del nastro e un convegno sull'innovazione con illustri relatori.