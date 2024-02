Ladri d’auto in azione di notte, presa di mira anche una Jaguar

PORTOMAGGIORE

Topi d’auto in azione ieri a Portomaggiore. Nella notte tra venerdì e ieri nel parcheggio di piazza Lumumba, di fianco ai campi di tennis, sono state razziate due auto: una splendida Jaguar d’epoca e una Suzuki Ignis. Un altro episodio di micro criminalità che si aggiunge ai furti nelle abitazioni dei giorni scorsi e ai danneggiamenti alle auto in settimana. "E’ accaduto questa notte (ieri ndr) – racconta Maurizio Masca, proprietario della Suzuki – lo so per certo perché mi sono alzato alle 6 e non avevo visto niente di anomalo, alle 8 sono uscito di casa (un appartamento ricavato dalla trasformazione del plesso scolastico di Ragioneria) e ho trovato i carabinieri, che evidentemente aveva chiamato il proprietario della Jaguar". Entrambe le auto si sono ritrovate con il vetro della portiera dalla parte del guidatore sfondato. "Per quanto riguarda la mia macchina – riprende Masca – è stato un furto, tant’è vero che hanno rubato circa 50 euro e gli altri oggetti li hanno lasciati lì. Diverso il discorso per l’altra macchina, una vettura d’epoca bellissima e ben conservata. Dalle modalità si capisce che i ladri volessero rubare la macchina, pare infatti che abbiano lasciato degli oggetti da scasso e abbiamo tentato di avviare il motore unendo i fili sotto il cruscotto, ma l’auto è dotata di un sofisticato impianto antifurto e l’ha impedito. Entrambi i proprietari delle vetture danneggiate hanno presentato denuncia contro ignoti nella caserma dei carabinieri. A un primo esame i danni per la Suzuki ammonterebbero a circa 400 euro, mentre 1.500 circa per la Jaguar. Per il momento Masca si è arrangiato installando un vetro di emergenza in attesa della sistemazione e l’impiego dell’auto della moglie per gli spostamenti, mentre l’operazione di riparazione è più complessa per l’elegante vettura inglese.

Franco Vanini