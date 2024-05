L’alieno pronto in tavola ’Granchio, sei cotto’. Presentato il progetto per salvare l’economia

Non nasconde l’orgoglio Fausto Gianella, presidente della cooperativa ittica La vela di Goro. Ci sarà la sua polpa di granchio negli spaghetti e linguine che verranno serviti quest’estate negli hotel e ristoranti della Romagna. Si tratta, molto probabilmente, del primo vero canale commerciale che dal nostro Delta parte per altri lidi con l’obiettivo, visto che sembra per il momento un’impresa impossibile sconfiggere il granchio, di metterlo almeno sotto i denti. Il progetto che coinvolge la cooperativa la Vela, la prima a lavorare il killer delle vongole trasformandolo in polpa per il sugo, è stato presentato nei giorni scorsi a Rimini.

COLLABORAZIONE

Il preparato fa parte della campagna di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici dell’Emilia Romagna, che è stata presentata, a bordo della Motonave Bella Rimini, da Legacoop Agroalimentare e Cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica, in collaborazione Ecomondo, Legacoop Emilia-Romagna e con i pescatori del Consorzio Pescatori di Goro (Co.Pe.Go), Cooperativa la Vela, Cooperativa pescatori di Cervia, Casa del pescatore di Cesenatico e Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini. Granchio blu sei cotto, il nome dell’iniziativa che coinvolge ristoratori, albergatori e vip. Si punta a sostenete le imprese della pesca a non solo.

VERSO IL FUTURO

Obiettivo, sviluppare nuove strategie di mercato e di vendita delle produzioni locali rafforzando la competitività del sistema produttivo locale. Commenta Gianella: "Ci ho sempre creduto, anche se forte era la diffidenza, i veti contrari. Per me la strada per riuscire a mettere un freno all’invasione del ‘mostro’ delle vongole è quello di trasformarlo in una ricchezza, in una risorsa. È chiaro che non è facile, ma un primo passo l’abbiamo fatto’. Un po’ più di un primo passo, si tratta di un vero e proprio canale commerciale che va oltre i tentativi sporadici di mettere in pentola il granchio magari in sagre o qualche ristorante. Rimini e la Romagna hanno una delle più strutturate catene di hotel, ristoranti e locali. Un esercito di tavoli dove potrà riversarsi la polpa pronta che Gianella con la sua fabbrica sta rifornendo ormai da una settimana.

NUOVO ALIMENTO

Il granchio è in buona compagnia. La campagna per dare una mano alla nostra pesca porterà nei piatti dalle alghe fritte alla vongola romagnola, alla cozza romagnola. Tutti prodotti che saranno contraddistinti da un marchio collettivo. "L’idea di voler fare entrare il granchio blu nella nostra cultura alimentare, obiettivo dell’iniziativa, è un atto concreto per provare, quanto meno, a trarre un piccolo vantaggio da quella che è una vera e propria emergenza", ha detto Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare. Insomma, tutto è pronto con lo sguardo proiettato verso il futuro.