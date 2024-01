Lampioni abbattuti. Affidato il ripristino

CENTO

A seguito di incidenti stradali sono stati danneggiati diversi pali dell’impianto di illuminazione pubblica, in via Maestra Grande, via Monsignor di Sotto e via del Curato. In più, l’amministrazione comunale intende realizzare alcuni interventi relativi alla riqualificazione del verde cittadino del Parco del Gigante, mediante anche il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica attualmente non funzionante. Per questi motivi, considerato che è necessario ripristinare il funzionamento degli impianti di illuminazione al fine della sicurezza stradale e dei fruitori del Parco del Gigante, il Comune ha affidato i lavori alla O.E. Edison Next Government di Milano per 12.157 euro.