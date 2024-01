"Lapidi nelle stalle dell’arcivescovado. Ora dalla diocesi un gesto riparatore"

Ho letto con partecipata attenzione il messaggio che il nostro arcivescovo ha inviato a tutti i ferraresi in occasione de Il Giorno della Memoria. Completamente mi riconosco nelle parole di monsignor Perego, in particolare in questi giorni tristi per la ferocia ingiustificabile degli attacchi dei terroristi di Hamas ai cittadini dello stato ebraico.

Ha scritto monsignor Perego: "La storia non dimentica, ma rende attuale ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, chi è Giusto e chi non lo è".

Ferrara non è stata città accogliente per la comunità israelitica che ha subito discriminazioni e violenze nel corso dei secoli, sino alle leggi razziali, alle persecuzioni, alle deportazioni, alle stragi del novecento. Ricordo un violento episodio di umiliazione e di distruzione della memoria. Il cardinale Luigi Dal Verme, vescovo di Ferrara dal 1702 al 1717, fece atterrare le lapidi sepolcrali di ferraresi israeliti e le utilizzò per pavimentare le stalle del vescovado. Mi azzardo a chiedere alla diocesi un simbolico gesto riparatore. È possibile sperare una verifica per accertarne ancora l’esistenza e, se presenti, recuperarle e restituirle alla comunità israelitica?

* già direttore dei civici musei d’arte antica di Ferrara