L’appello al voto del M5s: "Diritti e sostenibilità, le nostre idee per il futuro. Pronti a fare la differenza"

Andare a votare significa "fare la differenza" e scegliere il Movimento 5 Stelle rappresenta un passo avanti verso un futuro "verde, sostenibile, equo e solidale". Parte da qui l’appello finale al voto che i pentastellati ferraresi – a sostegno, nella coalizione di centrosinistra, della candidatura di Fabio Anselmo – rivolgono agli elettori. "In questo periodo storico, nella nostra città – si legge nel testo – si contrappongono visioni politiche profondamente diverse. È il momento di fare una scelta decisa e di non cedere all’apatia elettorale. Non è vero che tutte le forze politiche sono uguali, né che il voto sia inutile: oggi più che mai, votare è essenziale". Poi, si entra nel vivo dei punti programmatici. "Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle – scrivono – si basa da sempre su valori di pace, sostenibilità e inclusione, con conseguenti diritti per tutti. Per la nostra città, le nostre battaglie sono fondamentali per migliorare la qualità della vita dei Ferraresi".

"Vogliamo migliorare i trasporti locali, la sanità e l’istruzione per garantire un accesso equo e di qualità per tutti i cittadini – prosegue l’appello –. Promuoviamo politiche per la tutela dell’ambiente, la gestione dei rifiuti, e l’energia rinnovabile per rendere la nostra città più verde e vivibile". Sul versante dell’inclusione sociale, i pentastellati si fanno garanti del fatto che "nessuno venga lasciato indietro, sviluppando programmi di salario minimo, sostegno per le famiglie, gli anziani e le persone in difficoltà".

Mentre per l’economia locale "supportiamo le piccole e medie imprese locali per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico sostenibile". "Siamo in un momento storico in cui le amministrazioni di destra, anche a livello locale, mostrano il loro volto reazionario – è l’attacco politico alla giunta Fabbri – promuovendo politiche che riducono i diritti e minano le lotte per l’ambiente e la sostenibilità. Il voto è il mezzo più potente per plasmare il futuro che desideriamo per la nostra città e per le nuove generazioni". Votare il Movimento 5 Stelle, sabato e domenica, significa "scegliere un futuro verde, sostenibile, equo e solidale". "Anche le scelte locali – si legge in chiusura di appello – contribuiscono al quadro generale europeo al quale siamo chiamati al voto nelle stesse giornate. Un futuro migliore per la nostra città e per l’Europa intera è ciò che auspichiamo. Partecipare attivamente a queste elezioni amministrative è fondamentale per migliorare le nostre comunità. Il cambiamento dipende da noi". f. d. b.