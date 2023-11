L’assemblea di Cna. Focus su innovazione, giovani e crescita. Premio Ri-generazioni

E’ in programma per sabato 2 dicembre, a partire dalle 9.30, l’assemblea provinciale 2023 di Cna Ferrara. E’ un appuntamento fondamentale nella vita dell’Associazione, e vedrà la partecipazione, accanto gli interlocutori istituzionali, dei vertici di Cna Regionale e nazionale: il Presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini e il Segretario Generale Otello Gregorini. I contenuti e il programma dell’assemblea sono stati illustrati in conferenza stampa dal Presidente Provinciale di Cna Ferrara, Davide Bellotti, e dal direttore Matteo Carion. "Con il titolo (RI)Generazioni, attribuito alla nostra assemblea provinciale 2023, vogliamo fare riferimento allo scenario di cambiamenti che consideriamo necessari per rimettere il nostro territorio sulla strada della crescita – ha spiegato il Presidente Bellotti – Disponiamo di realtà imprenditoriali importanti e vitali: per permettere loro di crescere bisogna inserire il nostro territorio in un sistema di relazioni economiche di area vasta; bisogna potenziare la capacità di fare innovazione e di operare nel rispetto dell’ambiente; bisogna prendere atto che la parità di genere è una qualità irrinunciabile per le imprese. Bisogna infine favorire il coinvolgimento e l’inserimento dei giovani in azienda, sia come imprenditori, sia come dipendenti e collaboratori".

"In preparazione all’assemblea – ha detto il direttore Matteo Carion abbiamo focalizzato l’attenzione sulla difficoltà delle imprese a trovare personale qualificato. Abbiamo analizzato i risultati occupazionali di 760 imprese costantemente monitorate da Cna, e ne è emerso – da ottobre 2022 a ottobre 2023 - un incremento dell’occupazione dell’1,57%, con punte del 7,2% nell’impiantistica e del 3,6% nell’autotrasporto. Siamo convinti che i risultati sarebbero stati anche migliori se le aziende non incontrassero evidenti difficoltà nel personale qualificato: un nostro sondaggio, a cui hanno risposto 120 imprese-campione del sistema Cna, ha dimostrato che oltre il 90% delle aziende che intendono assumere riscontra difficoltà a trovare personale. Su queste difficoltà intendiamo impegnarci e gli interventi tematici dell’assemblea, del professor Marco Bettiol (Università di Padova) e della dottoressa Alice Rizzetto (Upskill 4.0), affronteranno proprio questi temi: come coniugare sviluppo imprenditoriale, innovazione, coinvolgimento dei giovani nel futuro dell’impresa".

L’assemblea, dopo il saluto istituzionale del Prefetto Massimo Marchesiello, si aprirà con la relazione introduttiva del presidente Bellotti, a cui seguiranno gli interventi istituzionali: il sindaco Alan Fabbri, l’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano, il vicepresidente della CCIAA di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni, il presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini. Seguiranno gli interventi tematici di Marco Bettiol, Docente di Management dell’Università di Padova e Alice Rizzetto, account manager di Upskill 4.0, spin off dell’università di Venezia Ca’ Foscari. Chiuderà il segretario generale di Cna Otello Gregorini.

Lauro Casoni