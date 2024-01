L’attività della polizia locale. Calano sanzioni e incidenti. Boom di sequestri di droga: "Ora taser e quarto turno"

Calano le multe e gli incidenti ma si impennano i sequestri di stupefacenti. La sintesi è estrema, ma circoscrive alcuni tra i dati salienti dell’attività del 2023 del corpo di polizia locale Terre Estensi. Dall’infortunistica stradale alla lotta a spaccio e degrado passando per il commercio e l’edilizia, l’attività dei ‘berretti bianchi’ è stata illustrata ieri mattina al teatro Comunale in occasione della festa del patrono San Sebastiano. Ad aprire le danze è il vicesindaco Nicola Lodi. "Amministrazione e polizia locale – ha dichiarato – sono unite in un unico obiettivo: la sicurezza dei cittadini. Dedizione e sacrifici del personale che indossa questa divisa sono evidenti, e ciò si riflette nel costante supporto alla comunità ferrarese. Dopo anni complicatissimi, in cui gli agenti non erano loro stessi nelle condizioni di lavorare al meglio per la popolazione, abbiamo restituito dignità alla polizia locale, e siamo cresciuti insieme ottenendo tanti risultati storici. Ora guardiamo al futuro: vogliamo arrivare all’introduzione del quarto turno e ad inserire sperimentalmente nelle dotazioni di servizio il taser".

Controlli. A fornire i numeri dell’attività degli ultimi dodici mesi è stato il comandante Claudio Rimondi. Dopo il punto sul personale (161 operatori totali, di cui 150 con qualifica di polizia locale divisi esattamente a metà tra uomini e donne), Rimondi è andato al cuore delle attività dei suoi agenti, partendo dai servizi di polizia stradale. Nel 2023 Sono stati eseguiti 144 controlli con autovelox sulla Superstrada, con 9.429 multe (nel 2022 i controlli furono 183, con oltre 12mila sanzioni). Oltre 121mila sono stati i veicoli finiti sotto la lente del targa system e 300 le verifiche svolte con l’etilometro (32 quelle risultati positivi). Sono aumentati i servizi di controllo nelle aree verdi e in occasione di manifestazioni, dai 106 del 2022 ai 181 dell’anno appena concluso. Più di 2.700 i servizi davanti alle diciotto scuole coinvolte. Per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle limitazioni al traffico dovute alla qualità dell’aria, gli agenti di via Tassoni hanno svolto 3.779 servizi riscontrando 138 violazioni.

Sulla strada. Un quadro cautamente positivo sembra arrivare dal fronte degli incidenti, in lieve calo rispetto al 2022 (sono scivolati da 922 a 891). I feriti sono stati 637, i deceduti sei. Buone notizie dal fronte delle indagini sui pirati della strada. Per quanto riguarda le persone fuggite dopo aver causato incidenti con danni, ne sono state individuate 27 sulle 35 totali. Sette su quindici, invece, i pirati beccati dopo aver commesso omissione di soccorso a feriti. Anche le sanzioni risultano in calo. Sia quelle per infrazioni del codice della strada (78.738 nel 2023 contro le 86.365 del 2022) che quelle extra codice della strada (da 393 a 321). In picchiata anche il contenzioso davanti a prefetto o giudice di pace (dal 5,26% del 2022 al 2,85% del 2023).

Sicurezza. L’altro grande fronte sul quale sono impegnati gli agenti del comando di via Tassoni è quello della lotta a spaccio e degrado. Nel complesso, la polizia locale ha inviato alla procura 220 notizie di reato (quattro in più dell’anno precedente) ed eseguito otto arresti (nel 2022 furono 5). I servizi di controllo delle unità cinofile sono stati 610 e 205 quelli in abiti civili con il nucleo anti degrado. Nove le ispezioni con i cani antidroga al carcere dell’Arginone in occasione di visite o rientro da permessi dei detenuti. Raddoppiati i sequestri di stupefacenti, dai due chili del 2022 ai 4,4 chili del 2023. Oltre alle sostanze ‘classiche’, di recente ha fatto capolino anche la speedball (cocaina mischiata ad eroina), della quale sono stati rinvenuti circa 60 grammi. Undici, infine, i servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Notevole l’impegno dell’ufficio falsi documentali, che ha verificato 106 documenti contro i 62 del 2022.

Nelle scuole. È proseguito anche nel 2023 l’impegno nel campo dell’educazione alla legalità, con lezioni finalizzate a prevenire bullismo e devianza. Oltre mille gli studenti coinvolti, per 103 ore di lezione svolte da nove agenti.