L’Avis di Jolanda educa i ragazzi alla donazione

Anche quest’anno la sezione comunale Avis di Jolanda di Savoia ha incontrato i ragazzi della V elementare e quelli della II media per dare risposte sul corpo umano e il sangue in generale. Marco Frighi, con il supporto della dottoressa Marchesi dell’Avis Provinciale e del collega Marra dell’Avis comunale di Ferrara, ha tenuto una lezione molto seguita con tantissime domande. "Siamo rimasti molto soddisfatti per l’eccellente preparazione degli alunni, seguendo costantemente i giovani si ha una buona possibilità di rivederli al compimento dei 18 anni ai punti di prelievo per fare la loro prima donazione".