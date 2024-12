Lavori di restyling sulla rete idrica. Progetto di riqualificazione di Cadf

Continuano gli investimenti di Cadf, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in progetti di miglioramento infrastrutturale volti ad offrire ai cittadini un servizio sempre più moderno, sicuro ed efficiente. In questa direzione vanno gli interventi portati a termine nel Copparese. Sul capoluogo, nell’ambito del progetto di riqualificazione delle piazze di Copparo, Cadf, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha portato a termine lavori di manutenzione straordinaria in via Roma. Gli interventi hanno incluso la sostituzione di circa 50 metri di tubazione idrica; la sostituzione degli organi di intercettazione della rete idrica; l’installazione di un nuovo idrante presso i giardini di Piazza Libertà. Questi lavori, per un investimento complessivo di circa 20mila euro, sono stati utili per migliorare la rete idrica locale e garantire un approvvigionamento più affidabile per la comunità. Importanti opere hanno interessato anche la località di Ambrogio, dove sono state realizzate opere di rinnovo della rete idrica. Nello specifico, un significativo intervento ha riguardato via Vallazza e via Benini dove, durante il 2024, l’ente ha completato un progetto di rimozione e sostituzione della vecchia rete idrica. I lavori hanno compreso la rimozione e sostituzione di 420 metri lineari di tubazione; la riasfaltatura delle aree interessate dagli scavi, per un totale di circa 3.000 metri quadrati di asfalto; il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. L’investimento complessivo per questi interventi è stato di 126.000 euro.