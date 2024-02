Lavori in Superstrada da martedì. Svincoli chiusi a Ostellato e Rovereto

Per consentire i lavori di risanamento del cavalcavia posto al km 23,400, Anas ha programmato la chiusura dello svincolo corrispondente lungo il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi.

Il provvedimento è stato concordato a seguito di incontri con Enti ed Amministrazioni territoriali coinvolti, e programmato nella stagione invernale per agevolare flussi di traffico nel prossimo periodo primavera-estate.

La limitazione sarà attiva dal 12 febbraio all’8 marzo ed interesserà anche le rampe di collegamento alla strada statale 495 di Codigoro, da e verso Migliarino.

Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, lungo il percorso alternativo tra gli svincoli Rovereto e Ostellato.

L’intervento di oltre 720 mila euro è inserito in un più ampio programma di interventi che, in corso di attuazione, è finalizzato alla riqualificazione dell’intero asse stradale per un finanziamento complessivo di 56,4 milioni di euro di cui, nel triennio 2021-2023, per piani viabili, opere d’arte e barriere di sicurezza sono stati completati lavori per circa 31,6 milioni di euro e consegnati ulteriori lavori per quasi 6 milioni di euro.

re. fe.