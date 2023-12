Lavori in via Naviglio per sistemare le frane. Senso unico alternato

È terminata la seconda fase di interventi sulle frane in via Naviglio, dall’incrocio con via Po a via Guarda. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara procederà con i lavori in via Boccati. E’ previsto il ripristino delle scarpate con la posa di geotessile e materiale lapideo della pezzatura di 1050 chili, fino a una quota di 50 centimetri al di sopra della quota massima del canale. Durante il cantiere nel tratto di via Boccati, dal civico 172 sino al civico 226, per un periodo di quindici giorni (e comunque sino al termine dei lavori), dalle 8 alle 17 è istituito un senso unico alternato, regolato da moviere o semaforo. Le opere vengono eseguite sulla base della Convenzione per l’esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali, sottoscritta nel 2020 dal Comune e dal Consorzio di Bonifica Pianura presieduto da Stefano Calderoni (foto).