Lavoro, il Movimento Cinque Stelle chiama Pignedoli, Ascari e Anselmo

Politiche del lavoro, svolta green e nuove prospettive di sviluppo del territorio. Saranno questi, in sintesi, i temi al centro del convegno in programma questa sera a partire dalle 21 all’hotel Astra, organizzato dal Movimento 5 Stelle. Ad alternarsi al banco dei relatori saranno l’europarlamentare pentastellata, Sabrina Pignedoli, la deputata 5 Stelle Stefania Ascari e il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Fabio Anselmo. A moderare la serata sarà il capo della redazione ferrarese de il Resto del Carlino, Cristiano Bendin. "Questo incontro – spiega il segretario provinciale grillino, Paride Guidetti – nasce con l’obiettivo di dare all’elettorato una prospettiva su quanto l’Europa incida, direttamente e indirettamente, nelle dinamiche anche locali attraverso decisioni e pronunciamenti. Quello del lavoro, è un tema nevralgico per il candidato sindaco e per il programma che declinerà in campagna elettorale". Al primo punto dell’agenda politica grillina, come spiega il responsabile della formazione del Movimento, Franco Gallinelli, c’è il Petrolchimico. "La chimica di base sta languendo e il settore tradizionale è in forte regressione – analizza – per cui, se non saremo in grado di cogliere alcuni segnali, se non saremo in grado di mettere a terra una vera transizione che riduca gli impatti ambientali dei cicli produttivi, ci troveremo pericolosamente esposti al rischio che il Petrolchimico possa chiudere". Più in generale, aggiunge Guidetti che annuncia anche altri due incontri con Pignedoli sul territorio (uno nel pomeriggio a Copparo, mentre l’altro a Lagosanto domani), "da almeno vent’anni a questa parte, le amministrazioni che si sono avvicendate, non hanno fatto nulla per invertire la tendenza dell’impoverimento del centro storico a favore della grande distribuzione. Va impressa una profonda inversione di marcia".

f. d. b.