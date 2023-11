Le aziende sanitarie e il numero da chiamare. Tutto pronto per il ’bomba day’: ecco cosa fare

Anche le aziende sanitarie ferraresi stanno attivando un proprio numero verde gratuito, per erogare informazioni per le procedure di rimozione dell’ordigno bellico nell’area dell’ex convento di San Benedetto, che avrà luogo domenica 26. Il numero verde è 800 376 433 e sarà operativo da oggi. Gli orari sono dalle 9 alle 16, nelle giornate di oggi, domani e venerdì, e in tutti i giorni della settimana successiva, da lunedì a domenica 26 compreso.Tale numero è riservato ad informazioni di natura sanitaria per i residenti nella zona coinvolta dall’evacuazione: non sarà possibile ricevere, da questo numero, informazioni di natura logistica o sui trasporti o viabilistiche. Sull’operazione in generale è attiva una pagina web del Comune di Ferrara (all’indirizzo www.comune.fe.ititevacuazione-26-novembre) ed un numero verde dell’URP del Comune (800 532 532).