Le carte di identità senza prenotazione

Domani lo Sportello Centrale di Anagrafe (Sca) di via Fausto Beretta 1 sarà aperto per il rilascio delle carte di identità elettroniche (Cie) senza appuntamento. Lo Sca è rimasto aperto anche il 20 e il 27 gennaio, giorni in cui sono stati ricevuti oltre 50 utenti. Nei primi due sabati di apertura sono stati rilasciati oltre 50 documenti di identità elettronici. Domani lo Sportello Centrale di Anagrafe osserverà dunque l’orario 9-12. L’apertura è prevista il 1° e il 3° sabato di ogni mese, esclusivamente per il rilascio Cie.