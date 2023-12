Le ’divise’ non staccano. Le feste sono più sicure

Anche durante il periodo festivo proseguono i servizi interforze che la Prefettura di Ferrara ha avviato all’unisono con tutte le forze di polizia. L’obiettivo è garantire un presidio efficace della legalità, focalizzandosi sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e altre manifestazioni di illegalità e degrado. Nel pomeriggio di mercoledì un’operazione congiunta è stata messa in atto nella zona Gad, coordinando le risorse della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In azione un’unità cinofila antidroga dei vigili. Questo sforzo congiunto ha visto l’attuazione di posti di controllo nelle strade nella zona della stazione e la perlustrazione dei luoghi noti per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono stati controllati 47 veicoli e 65 persone, con particolare attenzione a uno straniero pregiudicato, sottoposto a fotosegnalamento. I risultati includono la contestazione a due individui per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, una sanzione per violazione al codice della strada e il sequestro di 72 grammi di hashish e 18 di marijuana. L’operazione dimostra l’impegno costante delle autorità nel mantenere la sicurezza, specialmente durante le festività, e sottolinea l’efficacia della collaborazione interforze nel contrastare fenomeni criminali sul territorio. La sinergia tra le forze dell’ordine rivela un approccio integrato nella tutela della legalità e della tranquillità dei cittadini, particolarmente in questo periodo dell’anno.