"Le Poste di Alberone riapriranno dopo i lavori"

ALBERONE

Da alcuni giorni è chiuso l’ufficio postale di Alberone, per lavori, senza però dare una data di possibile riapertura. "Sono iniziati i lavori e da quel che mi hanno detto in un mese ci potrebbe essere la ripaertura – spiega Tiziano Balboni, presidente della consulta di Alberone – con la grandinata di luglio l’immobile aveva avuto dei danni che avevano provocato infiltrazioni d’acqua che, a loro volta, avevano raggiunto il piano terra dove c’è la sede di Poste. Dalla notizia della chiusura sono però fortunatamente iniziati subito i lavori di ripristino". Interesse della frazione è mantenere ancora il contatto con gli utenti di Finale Emilia. "Ho subito contattato l’assessore ai lavori pubblici Rossano Bozzoli perché eravamo preoccupati che venissero portati via i servizi di deposito – prosegue – ci sono infatti molte persone di Finale che vengono qui da noi per questi servizi, frequentando anche la frazione e abbiamo detto chiaramente che non volevamo venissero tolti". E sulla chiusura. "Non eravamo preoccupati per una chiusura definitiva delle Poste visto che l’ufficio è tra i più attivi ma solo per i tempi di sospensione a causa dei lavori – conclude - In attesa della riapertura, il disagio è di fare solo un paio di km per raggiungere Reno Centese, aperto 3 volte a settimane, o andare a XII Morelli".