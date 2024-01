L’eccellenza di Molini Pivetti al salone del ’gusto’

Molini Pivetti sarà presente a Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè in programma alla Fiera di Rimini, da sabato fino al 24. "Abbiamo una linea di pasticceria pensata e prodotta per i più diversi tipi di utilizzo, frutto di un’accurata selezione dei grani e di un lavoro attento di analisi e sviluppo di quattro referenze, ciascuna distinta e riconoscibile per colore del packaging e finalità d’uso – afferma Giulia Chessa, marketing manager di Molini –. Da anni i nostri tecnici collaborano con maestri pasticceri, che affiancano Molini pivetti nella ricerca e sviluppo dei prodotti; per Sigep, realizzeremo una serie di demo focalizzate sulla pasticceria, dove presenteremo la linea di farine dedicata a tutti quei professionisti dell’arte dolciaria che desiderano solo il meglio per le loro creazioni".

La linea per pasticceria è una gamma composta da quattro referenze per dare forma a specialità diverse, dalla frolla ai lievitati, passando per la sfoglia e i croissant. Ciascuna con le proprie specificità e caratteristiche, così da rendere ogni ricetta unica".