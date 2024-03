’L’eco del bosco’, i volontari raccolgono i rifiuti: "Un’occasione per fare del bene all’ambiente"

Tornano le giornate di raccolta rifiuti sul territorio di Bondeno: domani a partire dalle 9 si terrà presso la frazione di Stellata “L’eco del bosco”, una giornata ecologica di pulizia del bosco della frazione organizzata dal Gruppo Micologico di Bondeno. Il ritrovo sarà nel parcheggio retrostante al Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi”, dopodiché i volontari inizieranno la raccolta rifiuti muniti di guanti, stivali, sacchi e ogni altro attrezzo utile per la mansione. "Un bel momento per fare del bene a se stessi, all’ambiente e al nostro territorio – commentano l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi, e l’assessore all’Associazionismo, Michele Sartini –. I partecipanti, durante la raccolta, potranno anche godere dello splendido scenario golenale del fiume Po. A seguire, i cantonieri comunali ritireranno i sacchi pieni di rifiuti per provvedere al congruo smaltimento". La giornata è organizzata in collaborazione con Plastic Free.