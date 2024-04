L’editoria dei ragazzi. Einaudi e Topipittori le ’case’ protagoniste

Inaugura mercoledì 8 maggio la terza edizione di ’Ferrara incontra l’editoria’, progetto dell’Università di Ferrara dedicato al mondo dell’editoria e ai suoi protagonisti. Dopo Bompiani e Adelphi, ospiti delle due precedenti edizioni, quest’anno il festival dedica un’edizione speciale ai libri per bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti sul palco dell’ex Teatro Verdi due tra le case editrici per l’infanzia più importanti e significative in Italia: Einaudi Ragazzi, casa editrice storica che proprio quest’anno festeggia il cinquantesimo anniversario della sua fondazione, e I Topipittori, vincitrice dell’ultima edizione del Premio Rodari.

Gli incontri vedranno come protagoniste le due editrici in persona, Gaia Stock (Einaudi Ragazzi) e Giovanna Zoboli (I Topipittori) che, insieme a Michele Piumini (traduttore) e Anna De Giovanni (capo ufficio stampa Einaudi Ragazzi), dialogheranno con il pubblico raccontando tutta la ricchezza del proprio lavoro. Da quest’anno inoltre il festival diventa ancora più grande. Due librerie: Il Libraccio e La Pazienza Arti e Libri, si sono infatti unite al progetto con la realizzazione di un ’Extrafestival’ che vedrà svolgersi numerosi incontri ed eventi dedicati alle due case editrici ospiti.

"Sono davvero felice che ‘Ferrara incontra l’editoria’ stia diventando sempre di più un punto di riferimento per la vita culturale della città – afferma Isabella Libertà Mattazzi, docente del Dipartimento di Studi Umanistici di Unife e referente dell’iniziativa – e sono molto felice che oltre all’interesse dimostrato dalle nostre studentesse e dai nostri studenti, il progetto abbia riscosso un grande successo nelle scuole superiori e da quest’anno anche nelle scuole elementari. Per tutto il mese di maggio gli incontri all’ex teatro Verdi e quelli in libreria faranno di Ferrara una città piena di lettori in festa, direi che non possiamo desiderare di meglio. Le due case editrici protagoniste di questa edizione sono molto diverse fra loro. Da una parte c’è Einaudi Ragazzi, un colosso dell’editoria giunto al 50esimo anno dalla sua fondazione. Dall’altra ospitiamo I Topipittori, una casa editrice di nicchia che l’anno scorso ha vinto il prestigioso Premio Rodari. Il primo e l’ultimo appuntamento del progetto prevedono la partecipazione delle proprietarie delle due case editrici, rispettivamente Gaia Stock per Einaudi Ragazzi e Giovanna Zoboli per I Topipittori. Sono in programma anche gli interventi del traduttore Michele Piumini, che si soffermerà sull’importanza della figura del traduttore nell’editoria, e di Anna De Giovanni, dell’Ufficio Stampa de I Topipittori.