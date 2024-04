Lega, Felisatti nuovo segretario

COPPARO

Venerdì si è svolto il congresso della sezione della Lega di Copparo per l’elezione del segretario comunale e dei componenti del direttivo. A presiedere l’assemblea è stato l’onorevole Davide Bergamini: "Il congresso – ha affermato - è sempre un momento di democrazia in cui ci si confronta e i militanti hanno la possibilità di scegliere il loro segretario e i componenti del direttivo. Sono certo che Fabio Felisatti (eletto nuovo segretario comunale) saprà portare avanti la linea politica della Lega. Il mio in bocca al lupo a lui e ai membri dei direttivo Eleonora Latanza, Massimo Baraldi, Davide Tosi e Simone Grandi che saranno impegnati da subito per le prossime elezioni".