L’esilio è terminato. Gli alunni di San Biagio tornano nella loro scuola

Dopo tanti mesi di attesa ieri gli alunni della scuola primaria di San Biagio sono tornati a lezione nelle aule, tornate a disposizione dopo la ristrutturazione e l’esperienza a Filo per superare l’emergenza. E il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, dà loro il benvenuto: "Buon rientro a scuola a tutti, voi studenti argentani, e alle vostre famiglie. Gli auguri ve li facciamo dalla scuola elementare di San Biagio: questa mattina (ieri ndr) i bimbi sono tornati nelle loro aule, riaperte dopo i lavori di ristrutturazione che abbiamo iniziato questa estate per migliorare la sicurezza sismica della scuola". Il sindaco invita tutti all’imminente taglio del nastro: "Inaugureremo "la nuova scuola", più sicura e più bella, sabato mattina, il 13 gennaio, alle 10". E’ stato messo in campo un investimento di circa 500 mila euro, grazie ai fondi del Pnrr, che si è concentrato prevalentemente nel miglioramento della sicurezza sismica della struttura. Oltre a ciò la scuola è stata riqualificata negli spazi interni e nella facciata esterna. Sarà un anno da ricordare nell’Argentano per quanto riguarda le scuole. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà per la nuova primaria di Argenta, sull’avvio dei cantieri della nuova materna e del nido; oltre che sulla scuola di Santa Maria Codifiume, un intervento più complesso nella sua gestione che l’amministrazione Baldini prevede di riprendere alla conclusione dell’anno scolastico in corso.

f. v.