L’esperto e le insorgenze antinapoleoniche

A cura dell’associazione ’Veritas ante omnia’, costituita nel 2023, oggi dalle 16.45 alla Sala dell’Arengo, Alberto Ferretti presenterà il tema delle insorgenze antigiacobine e antinapoleoniche in particolare sul territorio ferrarese, utilizzando anche documenti inediti dell’epoca. A seguire, alle 20.30 nella Sala della Musica di via Boccaleone 19, l’avvocato Gianfranco Amato, presidente di ’Giuristi per la vita’, affronterà, il tema ’Nomofobia, piaga del XXI secolo, tecnologia e nuove forme di dipendenza’. Nuovo incontro domani alle 17 su ’Genere: studi o ideologia?’.