L’evoluzione del piano, classica d’ascolto nella scuola di musica

L’associazione musicisti di Ferrara Aps propone una serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica. Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15,30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco il giovedì alle 18,30 e le guide all’ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Oggi, alle 15,30, per classica d’ascolto, iI ’Pianoforte: evoluzione tecnica e musicale’ a cura di Antonello Giovannelli. L’incontro nell’aula magna Stefano Tassinari scuola di musica moderna via Darsena 57 (fino ad esaurimento posti).