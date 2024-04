’Libera Biblioteca del Cocomero’. Oggi l’inaugurazione al Parco

Oggi alle 15.30 al Parco del Cocomero di via Golena a Cocomaro di Focomorto, ci sarà l’inaugurazione della ’Libera Biblioteca del Cocomero’. Si tratta di una casetta per il book crossing (lo scambio dei libri) che i bambini, le bambine e gli insegnanti della scuola ’Bruno Ciari’ di Cocomaro di Cona hanno proposto di installare nel parco, già intitolato da loro due anni fa. La casetta per il Book Crossing che verrà inaugurata è stata realizzata, su modello proposto dalla scuola, da Pierino Boscarello, un appassionato costruttore di giocattoli in legno e di attrezzi agricoli in miniatura. I costi sono stati sostenuti dall’Associazione ’i Bambini del Cocomero’, grazie al ricavato dalla vendita dei calendari disegnati dai bambini e dagli abbonamenti al giornalino trentennale ’La Gazzetta del Cocomero’. La cerimonia si svolgerà alla presenza della dirigente del ’Don Milani’ Magda Iazzetta, dell’assessore Dorota Kusiak e di Pierino Boscarello.