Liberazione, cerimonie a Bondeno e a Gavello

Anche quest’anno le celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia raddoppiano sul territorio matildeo. Nella mattinata di giovedì 25 aprile si terranno cerimonie istituzionali a Bondeno e a Gavello. Alle ore 9.30, sul listone antistante al Municipio, inizieranno le celebrazioni con l’alzabandiera, l’inno nazionale e altri brani suonati dalla Filarmonica “G. Verdi” di Scortichino, la benedizione impartita da don Silvano Bedin e don Andrea Frazzoli e i discorsi istituzionali a cura del Comune e di Anpi. Successivamente, alle ore 10.00, prenderà il via il corteo pubblico per i monumenti del Capoluogo: si transiterà lungo via Turati, poi via Carducci per arrivare al monumento della Carlotta e a quello di piazza Gramsci.

Il corteo proseguirà poi lungo via Pironi sino al monumento al Granatiere di Sardegna, e infine terminerà al monumento agli Autieri di via Veneto. La conclusione delle celebrazioni a Bondeno è prevista attorno alle ore 10.30, poi si procederà al trasferimento presso Gavello quando alle ore 11.00 in piazza Berlinguer inizieranno le celebrazioni nella frazione con la Filarmonica e la benedizione di don Roberto Antonelli. A seguire si terrà un piccolo corteo lungo via Comunale sino ad arrivare al cortile della Casa di Riposo “Madonna Pellegrina” in cui si terranno i discorsi istituzionali. In caso di maltempo, le celebrazioni a Bondeno si svolgeranno esclusivamente all’interno del Municipio a partire dalle ore 9.30 e a Gavello si terranno esclusivamente all’interno della Casa di Riposo a partire dalle 11. Un ricco programma per ricordare il 25 aprile attraverso le cerimonie istituzionali sia nel capoluogo che a Gavello.