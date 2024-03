Lido di Volano liberato da cento sacchi di rifiuti

LIDO DI VOLANO

Con un ’bottino’ di oltre 100 sacchi di rifiuti si è conclusa la raccolta di sabato scorso al Lido di Volano. All’interno una preponderante presenza di polistirolo proveniente da imballi per pesci, ma anche reti da pesca, vetro, plastiche da imballaggi, paraurti, bottiglie, pneumatici, bastoncini cottonfioc, cordame, boe, stracci, parti di giocattoli, suole e anche frammenti di compensato. Un’iniziativa promossa dall’infaticabile Barbara Simoni che ha potuto contare sull’aiuto dei volontari appartenenti ai Bulldozer Service, Volano Borgo Antico, Protezione Civile Comacchio, Parco del Delta del Po, Carabinieri biodiversità di Bosco Mesola e Punta Marina, Clara e il patrocinio del comune di Comacchio. "Avrebbe potuto piovere, ma lo avremmo fatto lo stesso - afferma Barbara aggiungendo - abbiamo fatto un buon lavoro e volevo accendere un attimo il riflettore su polistirolo e reti provenienti dalla pesca che purtroppo sono il maggior rifiuto che troviamo". Partiti di buon’ora alcuni sono stati trasportati con veicoli vari per giungere nel tratto dove due anni fa il mare ruppe l’argine. Giovanni Gelli della consulta Popolare San Camillo di Comacchio dice "siamo venuti qui anche quest’anno per dare una mano alla pineta di Volano, piena di polistirolo e di reti grandi, medie e piccole".