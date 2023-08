L’incendio del Castello Patto per il Capodanno

Si prepara il grande evento dell’incendio del Castello, che segnerà – come da tradizione – il saluto al nuovo anno. Ieri mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessore Matteo Fornasini, ha infatti dato il via libera al protocollo d’intesa con la Provincia e la Camera di commercio di Ferrara e Ravenna per l’organizzazione dell’intera festa, per dare il ‘benvenuto’ al 2024. Festa che, come è precisato nel documento d’intesa, si compone dello spettacolo pirotecnico dell’incendio del Castello, che si tiene sui quattro lati del monumento, e dell’evento musicale in piazza Castello. A tal fine lo stanziamento comunale previsto è di 138.600 euro. Contribuirà anche la Camera di commercio con 10mila euro. La Provincia metterà invece a disposizione il Castello nelle sue componenti: camminamenti, balconate, balaustre, torri, fossato. Il soggetto attuatore dell’evento sarà Ferrara Expo.