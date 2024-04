Linguaggi della solidarietà in classe. Band e cortometraggi all’Einaudi

Oggi in sala Estense, dalle 10 alle 12.30, gli studenti e i docenti dell’istituto Einaudi presentano alcuni progetti, realizzati in sinergia con varie realtà del territorio, che hanno visto la partecipazione di numerose classi dell’istituto. ‘I linguaggi della solidarietà’ è il titolo che sintetizza lo spirito dell’evento: l’avvicendarsi di performances musicali, visive, coreutiche e letterarie legate a esperienze fondate sulla solidarietà, l’ascolto, l’approfondimento di fatti storici, la condivisione di temi forti nell’ottica di una cultura della pace. Introdurranno l’evento gli assessori Dorota Kusiak e Cristina Coletti, oltre al dirigente Scolastico Marianna Fornasiero (foto). ‘Mi Fa staRe bene La muSi ca’ è il progetto che l’associazione Lo Specchio, presieduta da Maria Teresa Graziani, quest’anno ha proposto a due classi dell’Einaudi con lo scopo di creare uno stretto legame tra persone con talento musicale e gli alunni, riportando a una nuova dimensione e visione delle persone speciali: la possibilità di creare musica insieme e condividerne i risultati. I partecipanti, parallelamente agli interventi scolastici, stanno costruendo la band ‘I Musicanti’, che si propone come vera band Inclusiva e si presta ad accogliere altri componenti. Il progetto è sostenuto dal Comune e dalla Regione ed è stato realizzato in collaborazione con operatori di ‘Sonika’. A seguire verrà proposto un cortometraggio realizzato da due classi quinte dell’istituto, in collaborazione con Lorenzo Baggiani della Scuola Florestano Vancini, con l’istituto di storia contemporanea ed il Meis.