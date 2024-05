L’innalzamento delle acque e l’inquinamento. Solo insieme possiamo affrontare la situazione

GIOVENTÙ “CLIMATICA”.

Cause e preoccupazioni secondo i giovani. Il cambiamento climatico prevede la variazione molto veloce del clima, che provoca anomalie in molte parti del mondo nel quale viviamo. E‘ dovuto a diversi fattori di origine umana, tra cui l’inquinamento. Tutto ciò ha molte conseguenze negative, tra cui figurano sicuramente il riscaldamento globale, l’innalzamento delle acque e l’allargamento del buco dell’ozono, ed è inoltre una delle cause delle migrazioni contemporanee che si svolgono ormai da anni.

Secondo noi questo argomento è stato scelto dai nostri coetanei per vari motivi, ma è un fenomeno che in futuro potrebbe cambiare in positivo grazie al nostro aiuto. Collaborando si può migliorare questa situazione, ma facendo il contrario di quello che purtroppo si fa ora, cioè inquinare.

I cronisti della terza F

Istituto ‘Bonati’