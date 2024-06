L’insediamento di Fabio Tosi: "Continuità a questi cinque anni"

Prima di recitare il rituale giuramento, il riconfermato sindaco Fabio Tosi ha voluto ringraziare la comunità di Fiscaglia per la fiducia accordata e la possibilità "di dare continuità ad un percorso iniziato cinque anni fa. Siamo grati alla comunità di aver capito il lavoro svolto in questi cinque anni, che porteremo avanti con ancora maggiore impegno". Ha preso così il via, giovedì sera nella sala consigliare di Migliaro con la seduta di insediamento, il suo secondo mandato. Ad accompagnarlo sarà la giunta formata dal vice sindaco Francesco Sovrani (con deleghe a Sport e Tempo libero, Pesca, Politiche Sociali, Volontariato e associazionismo, Fiere e mercati) e assessori Roberto Buzzoni (Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia scolastica, Verde Pubblico, Viabilità), Debora Bigoni (Turismo, Mobilità, Trasporti e Decentramento) e Chiara Guerci (Cultura, Biblioteche, Politiche Giovanili e Pari Opportunità). Nel corso della seduta,sono stati nominati presidente e vice presidente del Consiglio comunale, rispettivamente Renato Bertelli e Claudio Fedozzi, e anche i capigruppo di maggioranza e minoranza: per il gruppo di maggioranza "Attiva Fiscaglia" Marco Coletta, affiancato anche da Laura Mari e Andrea Zironi; per il gruppo di minoranza "Scelgo Fiscaglia" Roberto Manzoli, candidato sindaco alle ultime elezioni, che siede all’opposizione assieme a Claudio Fedozzi, Marveno Brina e Alessandra Giaquinto (subentrata a Marina Moretti).