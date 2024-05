Lite in strada tra ragazzini per gelosia. Minorenne nei guai per resistenza

FERRARA

Caos ieri sera in via Ragno tra ragazzini – una ragazza addirittura minorenne – che ha impegnato non poco polizia e carabinieri nel riportare la situazione alla calma, per quanto possibile parlare di calma. Erano trascorse le 20.30 da una manciata di minuti quando la via viuzza del centro storico è stata invasa da ambulanza e auto di polizia e carabinieri per placare gli animi in particolare di una ragazzina, che in preda ai fumi dell’alcol si è scagliata contro i militari dell’Arma e poliziotti che cercavano di trattenerla dall’andare a picchiare un diciottenne che pochi istanti prima aveva litigato pesantemente con la propria fidanzatina, anche lei in preda a una evidente alterazione alcolica.

Un parapiglia incredibile originato da una scenata di gelosia di un ragazza che è stato notato urlare nella via, e comunque anche lui in preda ad abuso di alcol, perché la sua fidanzata era stata avvicinata da un altro giovane e lui accecato dalla gelosia se l’è presa con lei - colpendola alla nuca e facendola rovinare a terra. In suo soccorso sarebbe intervenuta un’amica, minorenne, che se non fosse stata fermata dagli agenti si sarebbe scagliata con il ragazzo ’reo’ di avere aggredito la sua amica. Un fermo che non è stato facilissimo per i poliziotti, considerando che l’hanno dovuta ammanettare per ricondurla alla calma e portarla via. Mentre l’amica, in stato confusionale, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Cona, per ulteriori accertamenti. Il giovane, che aveva poi seguito la scena seduto a terra, è stato lasciato andare. Al termine della ricostruzione dell’episodio che ha portato a quella scena incredibile, la polizia ha deciso di contestare ai tre ragazzi le sanzioni amministrative per lo stato psicofisico in cui si trovavano i ragazzi al momento della violenta lite. Mentre la minorenne verrà segnalata alla procura della Repubblica per i minorenni, per resistenza a pubblico ufficiale.

re.fe.