’Lo leggo io’, il quaderno donato ai bimbi

Gli studenti della scuola primaria “O. Marchesi” di Copparo e “C. Govoni” di Tamara hanno ricevuto in dono dal Comune e dalla Biblioteca il Quaderno del lettore “Lo leggo o no?”, ideato e completamente realizzato dalle operatrici culturali dalle operatrici della “Anne Frank”. Non un “compito per casa”, ma una personale e speciale opportunità di crescita e consapevolezza culturale. Un progetto unico e originale che mira a sensibilizzare i ragazzi ad annotare i libri che hanno letto dandone una veloce e simpatica valutazione. Uno degli obiettivi è prendere dimestichezza con i libri, permettendosi di darne giudizi sinceri che consentiranno ai ragazzi di farsi largo tra le tante proposte letterarie, imparando a scegliere ciò che più piace loro e li attrae in quel momento. Le opportunità offerte ai ragazzi dal Quaderno del lettore sono molteplici e le operatrici culturali della biblioteca hanno avuto modo di illustrarle nei giorni precedenti le vacanze classe per classe, specificando che l’allenamento alla lettura è la chiave per comprendere, parlare e scrivere meglio, senza dimenticare che il quaderno del lettore è uno strumento personale e personalizzabile, libero da ogni valutazione didattica.