Lo spettacolo di Paolantoni slitta al 24

Per impegni televisivi dell’artista, lo spettacolo ‘O Tello, o… io’ di Francesco Paolantoni arriverà al Teatro ‘De Micheli’ di Copparo il 24, anziché il 20, febbraio. Solo uno slittamento di qualche giorno, dunque, per lo spettacolo. Chi fosse già in possesso del biglietto, del carnet o dell’abbonamento potrà recarsi a teatro con lo stesso tagliando. Chi sta acquistando sia on-line sia a botteghino è informato della nuova data. Paolantoni, dunque, il prossimo 24 febbraio porterà sul palcoscenico del teatro la propria, divertentissima commedia, dal ritmo frenetico. Lo spettacolo, in anteprima provinciale a Copparo, racconta le disavventure di una compagnia amatoriale intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà la sera successiva. Il testo scelto dal regista è ‘Otello’. La biglietteria del teatro è aperta giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma Vivaticket. Per info 0532-864580 e 389-1551656.