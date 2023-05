L’onorevole Malaguti in barca nel Delta "Gli errori della Regione"

La presidente del circolo di FdI di Comacchio Tiziana Gelli e il consigliere comunale Bruno Calderoni hanno accompagnato l’onorevole Mauro Malaguti e la capogruppo in assemblea regione Marta Evangelisti in una visita sul territorio. La delegazione ha incontrato i cittadini e il presidente del Consorzio cooperativo Tre ponti Devid Pozzati per parlare di varie problematiche di tipo ambientale e legate alle attività produttive. Il gruppo è arrivato a Goro e accompagnato dal presidente di cooperativa Fausto Giannella su un natante ha visitato la pineta di Volano dove era avvenuta l’esondazione e la zona della Sacca. Tra i temi affrontati i passati interventi della giunta Bonaccini sul dranaggio dei fondali ritenuti inadeguati.