Lotta a granchio blu, stanziati 3 milioni Malaguti: "Primo risultato per il nostro territorio"

Arrivano i primi ristori a fronte dell’emergenza rappresentata dal granchio blu, che sta mettendo in ginocchio il settore ittico in particolare sulla nostra costa. Sono infatti ‘spuntati’ nel dl ’Taxi e voli’ quasi tre milioni di euro (2,9 per la precisione). "Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, a decorrere dal primo agosto - si legge nella bozza del provvedimento omnibus - è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento". Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, individuerà le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande. "L’individuazione di queste risorse – spiega il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti (in foto con il ministro Francesco Lollobrigida) – rappresenta un primo risultato concreto e tangibile a favore del nostro territorio. Sul granchio blu, assieme al senatore Alberto Balboni, ci siamo impegnati fin da subito, facendo pressing sul ministro, affinché venisse individuata una forma di ristoro adeguata per le cooperative di pescatori di Goro (e non solo), fortemente colpite dalla presenza del granchio blu".