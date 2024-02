Luminarie, Talmelli (Pd): "Quegli 800mila euro?. Meglio spenderli nei fondi per le bollette e gli affitti"

La questione degli ottocentomila euro spesi dall’amministrazione per le luminarie, installate dalla ditta Sartini, è stata sollevata dalla capogruppo del Misto, Anna Ferrarese. Ma è il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, a tornare sul tema spiegando come, dal suo punto di vista, avrebbero potuto essere impiegati in maniera differente. "Siamo tutti d’accordo – premette Talmelli – che in alcuni periodi dell’anno sia doveroso che un’amministrazione impieghi risorse per decorare la città. Ma, siamo sicuri che l’importo sia adeguato?".

Di qui, una seconda questione: "Cosa si può fare con ottocentomila euro?". "Incrementare il fondo affitti – esemplifica il dem - il fondo bollette o il fondo morosità incolpevole, oppure destinarli al fondo inclusione con sostegno ai tirocini lavorativi, al fondo per il sostegno alle tante attività per i minori, trasferire fondi ai centri antiviolenza o, tema quantomai dimenticato, investirli per recuperare gli alloggi Erp o per realizzare e destinare alloggi di emergenza di cui c’è tanto bisogno".

Ognuna di queste scelte, spiega Talmelli, "avrebbe "fatto luce" nella vita di un cittadino meno fortunato". "I servizi sociali sono gestiti dall’Asp – riprende il dem - e sappiamo che da anni Asp riceve sempre gli stessi contributi o poco più. Inconcepibile se pensiamo a cosa abbiamo attraversato in questi anni e al crescere sempre più dei bisogni assistenziali e di cura. Riteniamo che a molti, avrebbe fatto piacere sapere che invece di spendere tutti i fondi per abbellire vie e piazze, senza che questo abbia poi portato grandi risultati in termini di presenze turistiche ad esempio, l’amministrazione avesse pensato di aumentare i fondi per il sociale trasferendo all’Asp, ad esempio, 800 mila euro di fondi aggiuntivi". Il buon padre di famiglia che avrebbe fatto? "Se qualcuno dovesse dire che le luminarie andavano fatte comunque – risponde Tamelli - possiamo dire in tutta onestà che un buon padre di famiglia avrebbe ridotto l’investimento a fronte di spese ben più necessarie".

A questo punto, il segretario del Pd solleva una questione legata alle procedure con cui questi fondi sono stati erogati. L’obiettivo del dem, richiamando il documento di Ferraresi, è quello di capire "la correttezza e legittimità dell’iter di contrattualizzazione di questo servizio". Una risposta che "permetta di "far luce" su come sia stato scelto questo fornitore". Non solo. Già nel 2021 "il partito democratico – ricorda - per mano del capogruppo Francesco Colaiacovo aveva depositato un’interrogazione che lamentava una certa opacità dei requisiti, tagliati su misura".

f. d. b.