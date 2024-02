Lunedì chiudono le iscrizioni

Mancano ormai pochi giorni al termine delle iscrizioni al torneo

Mazza, che quest’anno taglia il traguardo delle 40 edizioni. Un traguardo speciale per la competizione più amata del calcio dilettantistico di casa nostra.

Mario Ricci e i suoi collaboratori stanno già preparando con la consueta passione e attenzione ai particolari la manifestazione dedicata al calcio giovanile di casa nostra, che per la prima volta – oltre alle categorie Allievi (classe 2007 e 2008), Giovanissimi (classi 2009 e 2010) ed Esordienti (classi 2011 e 2012) – ospiterà la categoria Pulcini Misti 7 contro 7 (classi 2013 e 2014). Le società hanno tempo fino a lunedì prossimo per iscriversi, completando la procedura e versare la quota prevista. Il torneo scatterà indicativamente a metà marzo e terminerà all’inizio di giugno, e come l’anno scorso semifinali e finali saranno disputate al Mazza.