‘Luoghi, detti, comuni’, paesi che vai a Ferrara: "Dagli Estensi ad oggi"

Domani Ferrara "prima città moderna d’Europa", è protagonista di ‘Paesi che vai... luoghi, detti, comuni’, programma di Rai 2, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio dalle 14 alle 15. Presenti i figuranti del Palio. "Trasmissioni come quella di “Paesi che vai” sono la testimonianza del carattere attrattivo di una città dalle mille storie, tutte da raccontare. E Ferrara torna a raccontarsi al pubblico televisivo - dice l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – con una puntata che sarà dedicata alle sue molteplici storie. Il conduttore Livio Leonardi porterà in visita il pubblico nella nostra città, in un viaggio nel tempo seguendo le tracce degli Estensi, senza dimenticare la nostra storia più recente".