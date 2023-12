Magia di Sportiello al pianoforte. C’è la firma del Gruppo dei Dieci

Rossano Sportiello in concerto oggi al Teatro Comunale. Ingresso libero. Durante la serata saranno raccolti fondi per la ricerca da parte di Telethon. Questa sera musica e beneficenza si uniranno al Ridotto del Teatro Comunale per il nuovo, prestigioso appuntamento inserito all’interno della rassegna Tutte le direzioni in Fall 2023, ideata dal Gruppo dei 10.

Ospite è Rossano Sportiello al pianoforte per una serata che va ‘Dalla Classica al Jazz’. Si tratta di un evento di assoluto rilievo, che, grazie alla collaborazione del Comune e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, vede la rassegna spostarsi al Ridotto del teatro “Claudio Abbado”. In questo prestigioso luogo si terrà il concerto di Rossano Sportiello, considerato dalla critica specializzata internazionale tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni ’20, ’30 e ’40. Non a caso la serata ha per titolo “Dalla Classica al Jazz”, ambiti in cui si muove con uguale disinvoltura ed efficacia interpretativa il grande pianista, da sempre legato, anche affettivamente, alla nostra città. "Rossano Sportiello è tra le punte di diamante della nostra rassegna autunnale - spiegano il presidente del Gruppo dei 10 Massimo Cavalleretti e il direttore artistico Alessandro Mistri –. Abbiamo pensato a un luogo di prestigio per accogliere la sua performance e per questo ringraziamo l’amministrazione comunale e la direzione del teatro per la forte collaborazione dimostrata". L’evento si collegherà alle iniziative realizzate da Telethon. L’ingresso, infatti, sarà libero, ma chi vorrà potrà lasciare una donazione liberale per sostenere l’organizzazione senza scopo di lucro che gestisce e promuove la raccolta fondi destinata alla ricerca medica e sanitaria. "Il Gruppo dei 10, che da oltre dieci anni promuove e sostiene la cultura musicale", dice l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Il Comunale si apre come luogo d’elezione per la musica di qualità, come è quella di Rossano Sportiello", dice il direttore artistico del teatro Marcello Corvino. L’inizio alle 21. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Programmazione sul sito www.ilgruppodeidieci.com.