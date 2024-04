Malore al volante, salvato dai carabinieri

Erano in fila, a bordo di un’auto, per cercare di uscire dal parcheggio del centro commerciale Il Castello. Non riuscendo a muoversi, i due carabinieri liberi dal servizio sono scesi per capire che cosa stava accadendo e hanno scoperto che l’uomo alla guida di un’auto qualche metro più avanti, era praticamente svenuto: accasciato sul volante, colto da un attacco cardiocircolatorio. A quel punto, dopo aver chiesto l’intervento del 118, i militari hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco al cinquantaseienne, per poi consegnarlo alle cure dei sanitari dell’emergenza. Salvandogli così la vita.