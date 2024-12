Malore mentre sta cacciando, settantenne si accascia e muore

JOLANDA DI SAVOIA

Un malore fatale è costato la vita ad un settantatreenne residente nella frazione copparese di Ambrogio. Il drammatico episodio si è consumato nella giornata di ieri, attorno alle 13.30, in via delle Venezie, nel territorio comunale di Jolanda di Savoia. Il settantatreenne, cacciatore, era impegnato nell’attività venatoria in un’area di aperta campagna. A quanto si è potuto apprendere, improvvisamente, ha accusato un malore ed è poi andato in arresto cardiocircolatorio, crollando a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del ‘118’, con anche l’intervento dell’elisoccorso, e i carabinieri. Il personale medico, appena giunto sul luogo indicato nella richiesta di soccorso, si è preso immediatamente cura dell’uomo ma, purtroppo, non i sanitari hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’improvviso malore non gli ha lasciato alcuni scampo.

Una tragedia, quella avvenuta nella campagna jolandina, dovuta senza ombra di dubbio a cause naturali. I militari dell’Arma, arrivati sul posto per verificare quanto accaduto, hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Un grave lutto, dunque, quello che ha colpito la piccola comunità di Ambrogio, dove l’uomo risiedeva.