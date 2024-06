Maltrattarono il figlio per 17 anni. Il giudice condanna marito e moglie

Marito e moglie, condannati per maltrattamenti, sono stati arrestati dai carabinieri. I fatti risalgono al periodo tra il 2005 e il 2022: questo è l’arco di tempo in cui un ragazzo ha dovuto subire violenza e maltrattamenti da parte dei suoi genitori. Un incubo durato ben diciassette anni, fino a quando la vittima non ha trovato il coraggio di raccontare tutto. Da quel momento, la macchina della giustizia si è messa in moto. I fatti sono stati sottoposti ad accertamento e si sono rivelati completamente veritieri. A seguito del processo, che è stato celebrato in Tribunale a Ferrara con la formula del rito abbreviato, i due genitori sono stati condannati alla reclusione di tre anni e quattro mesi, da scontare l’uno nel carcere di Ferrara e l’altra nel carcere di Bologna. Nella giornata di mercoledì, proprio in ottemperanza all’ordine del Tribunale estense che ha disposto la carcerazione della coppia, i carabinieri di Jolanda di Savoia hanno rintracciato e arrestato l’uomo e la donna, che sono stati portati in carcere per scontare la pena, senza alcuna possibilità di sospensione. "I fatti dimostrano quanto sia difficile poter perseguire crimini che accadono all’interno delle mura domestiche – evidenziano dall’Arma - e che solo il coraggio di parlare e di riporre fiducia nelle Forze dell’Ordine e nelle persone che possono concretamente aiutare, può portare alla luce una situazione che altrimenti sarebbe stata destinata a rimanere nell’ombra e nel silenzio". L’epilogo della vicenda rappresenta altresì la fine di un incubo per il ragazzo che, dopo aver ottenuto giustizia per quanto subito, potrà rifarsi una vita e tentare di lasciarsi alle spalle questo brutto trascorso.

Valerio Franzoni