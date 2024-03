Malua54, le danze cominciano da Pasqua

LIDO DI SPINA

Promette una stagione senza precedenti, lo staff del Malua54 di Lido di Spina che domenica aprirà i battenti. "Ci aspetta un’estate di star nazionali ed internazionali assieme ai format più ballati, più carichi e più conosciuti di tutta la Penisola Italiana". La Pasqua 2024 targata Malua54 vedrà alla consolle Mister P, Alecsito & Ptrent con Hilary Voice & Pciffo. Le modalità di accesso disponibili sono: ingresso normale comprensivo di drink; e tavolo disco su prenotazione: per godersi al meglio lo spettacolo è consigliato l’arrivo per le 17; ticket ancora disponibili on-line e biglietti disponibili in cassa per tutta la serata. "Inoltre, l’estate 2024 al Malua54 sarà dedicata alle donne – proseguono dallo staff -. Abbiamo numerose sorprese uniche, poiché desideriamo far passare a tutte loro l’estate più bella degli ultimi anni. Bob Sinclair, Tananai, Fred de Palma, Gue, Tedua, Lazza, Ernia, Gabry Ponte, Eiffel 65 e tantissimi altri sono passati a trovarci in questi ultimi anni. Per la stagione che sta arrivando abbiamo grosse novità e sorprendenti ospiti da svelarvi".