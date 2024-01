Mancate manutenzioni a scuola. Il Comune paga e ora fa causa

Il contratto non viene rispettato, le manutenzioni previste nella scuola media non sono state realizzate dalla ditta che doveva farlo. Ecco dunque che per non lasciare gli studenti al freddo due anni fa le ha fatte il Comune, ma adesso chiede alla ditta il risarcimento di 140 mila euro. La Cassazione interviene dicendo che "la clausola arbitrale è da considerarsi ancora valida" ma occorre una modifica ovvero "anziché avviare il giudizio ordinario avanti il Tribunale di Ferrara – si legge negli atti – occorre promuovere il giudizio arbitrale per la definizione della controversia insorta tra il Comune di Bondeno e le Società Teodoro Bonati S.r.l. e ESSEPI Immobiliare S.r.l. e contestualmente occorre nominare l’arbitro del Comune di Bondeno". Succede a Bondeno. L’ha deciso una delibera di giunta di questi giorni. La vicenda è lunga e complessa. Si tratta della "causa avanti il Tribunale Civile di Ferrara promossa dal Comune di Bondeno nei confronti delle Società per ottenere la condanna al pagamento delle stesse al risarcimento dei danni subiti, relativamente alla scuola media T. Bonati". Nel 2021, in previsione della scadenza del contratto di locazione il Comune di Bondeno chiedeva al concessionario "di fornire tutta la documentazione dimostrativa della corretta esecuzione e manutenzione dell’immobile e dei relativi impianti". Il concessionario della società, che ha sede a Siracusa, si rifiuta di eseguire gli interventi manutentivi previsti nel contratto. Nessuno risponde e il sindaco emette un’ordinanza. Tutto il resto è finito e continuerà nelle aule dei tribunali.

Claudia Fortini