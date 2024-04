Manifesti strappati,. Fanini (Fratelli d’Italia): "Non ci spaventano"

Dopo il vandalismo alla sede di Fratelli d’Italia di alcune settimane fa, il partito di Giorgia Meloni ad Argenta è di nuovo nel mirino dei vandali. In questi giorni il cartellone elettorale di Nicola Fanini (foto), coordinatore locale e candidato alle amministrative, è stato strappato, proprio di fianco a quello del sindaco uscente Andrea Baldini. "Ecco qui qualche esempio del livello che contraddistingue chi, con estrema vigliaccheria e cretineria, non sa affrontare in maniera democratica il confronto politico – si lamenta sul Web, Nicola Fanini –. Qualche benpensante inizia ad avere l’ansia? Non ci faremo di certo intimidire da qualche manifesto strappato o scarabocchiato. Meglio prenderla sul ridere". E conclude: "Qualche "genio del crimine ha rovinato anche il materiale esposto dal nostro avversario Baldini, a dimostrazione che gli imbecilli non fanno distinzione... ".

f. v.