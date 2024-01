Manservisi: "Carnevale, la prima è stata perfetta"

CENTO

Dalla tv ai grandi rotocalchi, il Cento Carnevale d’Europa sta facendo parlare di sé e del successo della prima domenica di sfilata. "Sono molto orgoglioso della forza organizzativa messa in campo dallo staff della Manservisi Eventi – dice il direttore artistico Riccardo Manservisi (foto) – a tutti loro va il mio grazie. La prima domenica è stata perfetta, e a un anno di distanza, ritrovare subito gli automatismi e tutto ciò che serve per quella che per noi è una diretta dove dev’essere per forza buona la prima. Per questo obiettivo, c’è un grande lavoro alle spalle e la professionalità di tutto il mondo del Cento Carnevale d’Europa e in particolar modo la mia squadra e tutti i nostri collaboratori a cui va il mio grande ringraziamento".Un carnevale che è possibile assaporare anche durante la settimana con la l’esposizione di cartapeste storiche, allestita in Pinacoteca Guercino fino al termine del Cento Carnevale d’Europa mostrando l’arte di questa bella tradizione centese. E via verso domenica, con il ritmo dei Gemelli DiVersi e l’arrivo del presidente della Regione Stefano Bonaccini.