Manutenzione e rinnovo della rete idrica. Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua

Per rendere più efficiente il servizio idrico, sono in corso opere di manutenzione e rinnovo della rete idrica in gestione a Cadf Spa. Opere che interesseranno anche Comacchio dove, tra le 8 e le 17 di domani, potranno verificarsi cali di pressione e/o brevi interruzioni dell’erogazione di acqua potabile. Ad essere interessate saranno via Marina, via Italia 1961, vicolo Combattenti, via Bonnet, via Marconi. Il disservizio idrico potrebbe interessare anche le zone limitrofe a quelle sopra riportate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti. In caso di maltempo gli interventi saranno posticipati al primo giorno utile.