Massaggio infantile. Corso per famiglie

Il Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese di Cento invita i genitori a partecipare al percorso di massaggio infantile per bambini da 0a 6 mesi. Le iscrizioni on line sono aperte fino al 29 febbraio e gli incontri si terranno dal 5 al 26 marzo 2024, presso il Centro per le Famiglie di via Risorgimento 11 a Cento. Il massaggio infantile è una forma di comunicazione profonda tra adulto e bambino, uno scambio d’amore, una modalità di cura preziosa. Durante il momento del massaggio si entra in ascolto e si approfondisce la conoscenza dei bisogni del bambino o della bambina. Per maggiori informazioni, chiamare il numero di telefono 051 6830516 o scrivere al centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it.