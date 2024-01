‘Mea domina’, inno a Maria nella Darsena

FERRARA

Oggi, alle 15,30, Mea domina: musiche per Maria a cura di Ambra Bianchi e Irene De Bartolo. L’evento, nell’aula magna Stefano Tassinari in Via Darsena 57, per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Classica d’Ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

Nel cuore della storia e della poesia, il nome Maria risuona come un delicato inno alla femminilità e alla spiritualità. Da Dante a Petrarca, da icona poetica a figura religiosa, Maria incarna la forza e la grazia delle donne attraverso i secoli. Ambra Bianchi e Irene De Bartolo, sensibili custodi dell’universo femminile, hanno tessuto un affascinante omaggio musicale intitolato ‘Maria’. Il loro recente CD è un viaggio attraverso le varie sfaccettature di Maria: dalla giovane donna di Nazareth alla madre di Dio, figura rispettata nelle tre principali religioni monoteiste.

Un nome semplice, eufonico, dal suono dolce, Maria ha un’aura mistica e magica, una dimensione spirituale che sovrasta l’aspetto terreno e materiale che ha ispirato compositori di ogni epoca e genere. Le composizioni scritte per organici strumentali e vocali, che spaziano dal liturgico all’opera lirica, dalla canzone al folklore, vengono raccolte e rielaborate in modo personale, con arrangiamenti originali dal Duo Morrighan, adattando il materiale sonoro agli infiniti colori del flauto e dell’arpa in un risultato sorprendente e di grande fascino.